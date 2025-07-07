Робота і плани є: Стефанішина відповіла, чи стане послом України у США

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина не мала розмов щодо призначення її на посаду посла України у США.

Про це Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

Стефанішина відповіла, чи стане послом України у США

Журналіст запитав в Ольги Стефанішиної, чи дійсно вона може стати новим послом України у США.

– Що таке чутки? Це лише два джерела, яких ця інформація розповсюджується. Я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні з ким, ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де, – відповіла Стефанішина.

Вона підтвердила, що щонайменше до кінця року розпланована робота у напрямку європейської інтеграції, для Міністерства юстиції України, з об’єднання реформ у сфері верховенства права з євроінтеграційним шляхом через відкриття переговорів.

За словами Стефанішиної, це плани, які постійно формуються, реалізуються, узгоджені на всіх рівнях, а також потребують координації з парламентом та президентом України.

– Тому робота і плани є. Розмов таких зі мною особисто ніхто не вів. Можливо це лише чутки, – резюмувала Стефанішина.

Нещодавно видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що під час останньої розмови 4 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили заміну посла України у США.

За даними співрозмовника агентства, до списку потенційних кандидатів на цю посаду входить низка осіб, серед яких – міністр юстиції Ольга Стефанішина. Посаду посла України в США обіймає Оксана Маркарова з лютого 2021 року.

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