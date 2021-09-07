Із в’язниці Гілбоа на півночі Ізраїлю через саморобний тунель втекли шестеро палестинських в’язнів.
Looks like they dug the tunnel in their cell pic.twitter.com/mC1NtvknvD
— Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021
Викопували вони його протягом місяця іржавою ложкою, яку ховали за плакатом.
– Те, що в’язнів немає в камерах, виявили дуже швидко, – говорить представник поліції Елі Леві.
Одним із втікачів є засуджений до довічного ув’язнення колишній лідер воєнізованого крила організації ФАТХ Закарія Зубейді.
Нині до пошуків залучена поліція, Ізраїльське агентство безпеки Шін Бет, прикордонна поліція, військові та спецназ.
These are the 6 prisoners who escaped via the tunnel they dug. It’s prison break terror style. The prisoners likely got to Jenin or other locations in the West Bank by now. pic.twitter.com/XfWcgawVec
— Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021
Шукають ув’язнених спеціальні підрозділи із залученням собак та повітряної підтримки.
По всій країні відкрито близько 200 блокпостів.
Військові попереджені про втечу й перебувають у стані підвищеної готовності.
З’явилася інформація про те, що двом втікачам вже вдалось перетнули кордон Йорданію, а четверо інших переховуються на кордоні з Сирією.
Джерело: The Jerusalem Post