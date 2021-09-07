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Тетяна Забожко |

Прокопали тунель ложкою: в Ізраїлі шукають шістьох палестинських в’язнів

В'язниця

Із в’язниці Гілбоа на півночі Ізраїлю через саморобний тунель втекли шестеро палестинських в’язнів.

Викопували вони його протягом місяця іржавою ложкою, яку ховали за плакатом.

– Те, що в’язнів немає в камерах, виявили дуже швидко, – говорить представник поліції Елі Леві.

Одним із втікачів є засуджений до довічного ув’язнення колишній лідер воєнізованого крила організації ФАТХ Закарія Зубейді.

Нині до пошуків залучена поліція, Ізраїльське агентство безпеки Шін Бет, прикордонна поліція, військові та спецназ.

Шукають ув’язнених спеціальні підрозділи із залученням собак та повітряної підтримки.

По всій країні відкрито близько 200 блокпостів.

Військові попереджені про втечу й перебувають у стані підвищеної готовності.

З’явилася інформація про те, що двом втікачам вже вдалось перетнули кордон Йорданію, а четверо інших переховуються на кордоні з Сирією.

Джерело: The Jerusalem Post

Фото: Depositphotos

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