Із в’язниці Гілбоа на півночі Ізраїлю через саморобний тунель втекли шестеро палестинських в’язнів.

Looks like they dug the tunnel in their cell pic.twitter.com/mC1NtvknvD

Викопували вони його протягом місяця іржавою ложкою, яку ховали за плакатом.

Одним із втікачів є засуджений до довічного ув’язнення колишній лідер воєнізованого крила організації ФАТХ Закарія Зубейді.

Нині до пошуків залучена поліція, Ізраїльське агентство безпеки Шін Бет, прикордонна поліція, військові та спецназ.

These are the 6 prisoners who escaped via the tunnel they dug. It’s prison break terror style. The prisoners likely got to Jenin or other locations in the West Bank by now. pic.twitter.com/XfWcgawVec

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021