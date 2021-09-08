З ювелірної крамниці у центрі Парижа винесли коштовностей на €10 млн

Злочинна банда пограбувала ювелірну крамницю Bulgari поруч з Вандомською площею у центрі Парижа, де розташований готель Ritz-Carlton, та викрала звідти коштовностей на суму €10 млн. Потім вони влаштували погоню із поліцією, в результаті якої їх затримали.

Троє осіб увірвалися до крамниці близько опівдня. Після пограбування вони втекли на сірому BMW, а четверо їхніх спільників на скутерах.

Поліція відкрила вогонь по автомобілю біля ТРЦ Les Halles, що знаходиться менш ніж за 2 км від місця злочину, змусивши грабіжників залишити авто та тікати. Двох із них затримала поліція.

— Завдяки швидкій реакції паризької поліції, після пограбування ювелірного магазину на Вандомській площі, двоє підозрюваних утримуються під вартою, – йдеться у повідомленні паризької поліції у Twitter.

Réactivité des policiers de la @prefpolice sur le braquage d’une bijouterie place Vendôme.

deux auteurs présumés interpellés

2eme DPJ saisie de l’enquête pic.twitter.com/L4fUhLqdNM — Préfecture de Police (@prefpolice) September 7, 2021

Наразі поліція розшукує інших підозрюваних у пограбуванні. Відомо, що злодії викрали коштовності італійської компанії Bulgari на суму €10 млн.

Ювелірні магазини у Парижі за останні місяці зазнали ряду збройних пограбувань. 27 липня на майже €2 млн пограбували магазин Chaumet біля Єлисейських полів. Злочинців згодом затримали разом з більшою частиною вкраденого.

Через три дні двоє чоловіків, озброєних електрошокером та сльозогінним газом, націлилися на магазин Dinh Van, викравши товарів на суму близько €400 млн.

Bulgari входить до конгломерату LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, який включає ще таких виробників предметів розкоші під торговими марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet тощо.

Історична площа Вандом вважається серцем французької розкоші. Такі бренди, як Chanel, Boucheron та Van Cleef & Arpels, вклали чималі кошти у свої крамниці на цій площі.