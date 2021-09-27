Представники радикального ісламістського руху Талібан заборонили перукарям в афганській провінції Гільменд голити або стригти бороди чоловікам. Відповідну заяву оприлюднив так званий департамент чеснот і пороків, який контролюють таліби.

Заборона на гоління є останнім з обмежень, накладених на жителів Афганістану після захоплення влади в цій країні талібами. Всі обмеження засновані на суворому тлумаченні законів шаріату – ісламської законодавчої системи.

Таліби стверджують, що короткі бороди нібито порушують норми шаріату. Відповідні інструкції були надіслані в салони провінції Гільменд. За порушення нового правила обіцяють карати.

Також перукарям заборонили вмикати музику в салонах.

– Відтепер гоління бороди та прослуховування музики у перукарнях та громадських лазнях суворо заборонено… З порушниками поводитимуться згідно з принципами шаріату, і вони не матимуть права скаржитися, – йдеться в заяві талібів.

Кілька перукарів із Кабулу в коментарі журналістам підтвердили, що їм також повідомили про нову заборону: припинити наслідувати “американський стиль” та не голити і не стригти бороди.

Перукарів попередили, що можуть підіслати до них таємних інспекторів під виглядом клієнтів для перевірки.

– Бойовики продовжують приходити і наказують нам припинити стригти бороди. Один із них повідомив мені, що може надіслати інспекторів під прикриттям, аби вони нас спіймали, – розповів один із кабульських перукарів.

Перукарі, імена яких не озвучуються в цілях безпеки, зазначили, що нові правила не дозволяють їм заробляти на життя.

– Протягом багатьох років мій салон був місцем, де молоді люди могли голитися за власним бажанням і виглядати модно. Немає сенсу продовжувати цей бізнес, – повідомив один із них.

Ще один перукар із міста Герат розповів журналістам, що чоловіки самі почали відмовлятися від стрижки та гоління бороди, аби уникнути переслідування з боку талібів.

Після захоплення влади Талібан нав’язує своє суворе тлумачення ісламу місцевим жителям, попри початкові обіцянки бути толерантними. Надходили численні повідомлення про жорсткі репресії, затримання і напади на журналістів, покарання жінок за участь в акціях протесту і публічне повішення передбачуваних злочинців.

Під час першого перебування талібів при владі у 1996-2001 роках вони також забороняли модні зачіски і наполягали на тому, щоб чоловіки відрощували бороди.

Інші обмеження в Афганістані

Останнім часом таліби видали кілька розпоряджень, які обмежили права жінок та дівчат в Афганістані.

Наприклад, афганські дівчата не змогли повернутися до навчання в середній школі: уроки наразі дозволено відвідувати лише хлопцям. Крім того, до навчального процесу допустили лише вчителів-чоловіків.

Студенток університетів поінформували, що вони мають навчатися окремо від чоловіків, а також мають дотримуватися суворого дрес-коду.

А на початку вересня Талібан заборонив жінкам, зокрема й спортсменкам із національних збірних Афганістану, займатися спортом.

Також таліби розформували в Афганістані міністерство з прав жінок, замінивши його так званим міністерством пропаганди чеснот і запобігання пороку, якому було доручено забезпечувати дотримання ісламських норм.

Один із засновників руху Талібан мулла Нуруддін Турабі вже заявив, що в Афганістан повернуться суворі покарання, зокрема катування, ампутації рук і страти

Фото: AFP