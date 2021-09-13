Університети Афганістану розділять за статтю, запровадять новий дрес-код та переглянуть перелік предметів. Про це повідомив новопризначений міністр вищої освіти Абдул Бакі Хакані.

Відразу після цієї заяви в країні почали ширитися припущення, що таким чином жінок прагнуть усунути від процесу навчання, бо виші не мають достатньо ресурсів для забезпечення окремих класів.

Однак Абдул Бакі Хакані наполягає на тому, що вчителів вистачить. А там, де їх не буде, знайдуть альтернативу.

– Усе залежить від можливостей університету. Ми залучатимемо до навчання чоловіків, які викладатимуть через завісу або за допомогою технологій, – сказав він.

Крім того, студентки будуть зобов’язані носити хіджаби.

Переглянуть і навчальну програму. Так, за словами новопризначеного міністра, Талібан прагне створити “розумну ісламську навчальну програму, яка б відповідала ісламським національним та історичним цінностям та могла конкурувати з іншими країнами”.

Зміни стосуватимуться і навчання в початкових середніх школах. Відтепер дівчатка та хлопчики навчатимуться окремо.

У період правління талібів із 1996 до 2001 року жінкам та дівчатам було заборонено відвідувати школи та університети.

Після усунення їх від влади в 2001 році фіксувався прогрес у навчанні в Афганістані. Зокрема, йшлося про підвищення рівня грамотності, особливо серед дівчат та жінок.

Так, у звіті ООН йшлося про те, що кількість дівчат у початковій школі зросла майже від нуля до 2,5 млн за 17 років після контролю талібів.

До захоплення влади талібами 15 серпня 2021 року студентки не дотримувалися дрес-коду й навчалися спільно з чоловіками.

Після 15 серпня таліби заявили, що не завадять жінкам здобувати освіту або працювати.

Але відразу ж попросили всіх жінок, крім тих, хто працюють у секторі охорони здоров’я, триматися подалі від роботи, поки ситуація з безпекою не покращиться.

А на початку вересня радикальне угруповання Талібан заборонило жінкам, зокрема й спортсменкам із національних збірних Афганістану, займатися спортом.

Відразу після зміни влади в Афганістані чимало видатних жінок-професіоналів покинули країну.

Поп-співачка країни Аріана Саїд вилетіла на вантажному літаку США, а відомого кінорежисера Сахру Карімі евакуювали до України.

Джерело: BBC