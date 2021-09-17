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Дмитро Кудрявцев |

Таліби розформували в Афганістані міністерство з прав жінок

Талибан В Кабуле

Терористична організація Талібан, яка захопила владу в Афганістані, розформувала міністерство із прав жінок.

Тепер у країні буде діяти так звана поліція моралі, яка отримає назву міністерство ісламського заклику, орієнтації, веління благого і заборони поганого.

За словами жінок, які працювали в афганському відомстві, вони намагалися вийти на роботу протягом декількох тижнів, однак їх розгортали додому.

Вранці, 17 вересня, перед їхніми обличчями остаточно закрили двері. Таліби зняли стару вивіску і повісили банер з новим найменуванням державного органу.

Розформований міністерство займалося питаннями надання жінкам рівних прав з чоловіками. Йдеться про медицину, освіту і державних питаннях.

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Нове відомство отримає назву міністерство ісламського заклику, орієнтації, веління благого і заборони поганого.

Міністерство у справах жінок було створено в Афганістані ще в 2001 році, відразу після знищення угруповання талібів в Кабулі і втрати ними контролю над більшою частиною території країни.

Відомство займалося питаннями надання жінкам рівних з чоловіками прав в афганському суспільстві, зокрема на освіту, медицину, а також на участь у вирішенні державних питань.

Фото: Getty Images

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