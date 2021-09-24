В Афганістан повернуть катування та страти – засновник Талібану

З владою талібів в Афганістан повернуться суворі покарання, зокрема катування, ампутації рук і страти Про це заявив чиновник і один з засновників руху Талібан мулла Нуруддін Турабі під час інтерв’ю.

Він був одним з міністрів під час попереднього правління Талібану. Тоді страти проводили публічно на території футбольного стадіону або мечеті.

Страти вбивць зазвичай здійснювалися одним пострілом у голову. Для злодіїв покаранням була ампутація руки, деяким ампутували і ноги.

Турабі додав, що цього разу покарання, ймовірно, будуть не публічними. У суді основним законом буде Коран.

Він обурився критикою страт, які проводилися раніше, і додав, що нікому не варто втручатися у справи Афганістану.

– Ампутація рук дуже необхідна для безпеки, – сказав він, наголосивши, що це має стримувальний ефект.

Засновник Талібану також розповів про зміни. Влада дозволить телебачення та мобільні телефони.

Якщо ж публічні страти будуть проводитися, люди зможуть знімати це та поширювати. За словами Турабі, це матиме стримувальний ефект.

Талібан захопив владу в Афганістані 15 серпня. Після цього президент втік країни.

Жителі Афганістану також масово покидали країну. Їхньою евакуацією займалися іноземні країни. Уже 7 вересня Талібан оголосив про створення нового уряду.