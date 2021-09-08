Жінкам в Афганістані заборонили займатися спортом

Радикальне угруповання Талібан заборонило жінкам займатися спортом, зокрема й спортсменкам із національних збірних Афганістану.

Як заявив заступник голови комісії Талібану з культури Ахмадулла Васик, іслам та Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту, де видно їхні обличчя і фігури.

– Жінкам не можна буде грати в крикет, тому що жінкам не обов’язково грати в крикет. В крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в якій їхні обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В еру мас-медіа будуть з’являтися фото і відео, і люди будуть їх дивитися, – заявив Васик.

Він також зазначив, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю лише за необхідності, а спорт не є необхідністю.

Західні ЗМІ зазначають, що така позиція талібів ставить під загрозу можливість проведення навіть матчу чоловічої збірної Афганістану з крикету проти збірної Австралії, на який Васик дав дозвіл на початку місяця. Згідно з правилами, встановленими Міжнародною радою крикету (ICC), всі 12 членів організації повинні мати як жіночу, так і чоловічу команду, якщо вони хочуть проводити подібні зустрічі.

Васик повідомив, що Талібан не піде на компроміси в цьому питанні й не зрадить ісламські цінності, навіть якщо це призведе до проблем з організацією матчів.

Міністр спорту Австралії Річард Колбек назвав рішення Талібану тривожним і закликав ICC вжити заходів.

– Заборона жінкам займатися спортом на будь-якому рівні – це неприйнятно, – заявив Колбек.

Зазначимо, що крикет є найпопулярнішим видом спорту в Афганістані. У листопаді 2020 року 25 спортсменок підписали контракти з Радою Афганістану з крикету, однак після взяття Кабула талібами в серпні велика частина гравців покинула країну.

За інформацією BBC, Талібан вистежує спортсменок і загрожує їм, щоб вони припинили грати.