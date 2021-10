Витік нафтопроводу біля узбережжя Південної Каліфорнії призвів до того, що понад 100 тис. галонів нафти вилилося у Тихий океан. Внаслідок цього було закрито багато популярних пляжів та завдано потенційної шкоди здоров’ю людей та дикій природі.

Офіційні особи заявили, що витік з трубопроводу вже зупинили, а роботи з очистки берегової лінії від нафти тривають.

