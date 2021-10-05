Витік нафтопроводу біля узбережжя Південної Каліфорнії призвів до того, що понад 100 тис. галонів нафти вилилося у Тихий океан. Внаслідок цього було закрито багато популярних пляжів та завдано потенційної шкоди здоров’ю людей та дикій природі.

Офіційні особи заявили, що витік з трубопроводу вже зупинили, а роботи з очистки берегової лінії від нафти тривають.

An oil slick believed to have originated from a pipeline leak has hit Huntington Beach, closing a stretch of beach and raising grave wildlife and environmental concerns. https://t.co/Yli5BdT3rl pic.twitter.com/49WS1g7V4t — Los Angeles Times (@latimes) October 3, 2021

Витік нафти стався неподалік від пляжу Гантінгтон-Біч в окрузі Орандж. Всього було розлито приблизно 3 тис. барелів або 126 тис. галонів сировини. Внаслідок розливу біля берегів стали помічати мертву рибу і забруднених нафтою птахів.

Причина витоку поки що невідома. Директор фірми-оператора платформи американської компанії Amplify Energy Corp Мартін Вілшер заявив, що причиною могло стати одне з суден, яке зачепило якорем трубу.

— Ми бачили місце, яке, на нашу думку, з великою ймовірністю може бути джерелом (витоку нафти, – Ред.), – сказав Вілшер у понеділок, додавши, що він очікує, що про джерело розливу нафти повідомлять незабаром.

Витік нафти охопив близько 13 квадратних миль. Капітан порту та начальник відділу берегової охорони США Лос-Анджелес – Лонг-Біч Ребекка Оре заявила, що розлив нафти простягається від Гантінгтон-Біч до Лагуна-Біч і, ймовірно, рухатиметься на південь через вітер та течії.

— Нафту, що вилилася, можна охарактеризувати як окремі стрічки або плями. Вона покрила кілька миль, і це постійно змінюється. Це не одна велика нафтова пляма, яке покриває цю велику площу на кілька миль, – сказала вона.

До вечора неділі близько 3 150 галонів нафти було вилучено з води, а на понад милю встановили спеціальну огорожу для стримування розливу нафти.

Huntington Beach oil spill! Booms aren’t doing anything. Oil is going straight into the wetlands. pic.twitter.com/HjEhxUGedG — CAPTAINSONCHO (@thesoncho) October 3, 2021

У понеділок, 5 жовтня, Оре повідомила, що зусилля з очистки води збільшили, а офіційні особи продовжують пролітати над територією, щоб оцінити масштаби.

Витік стався з нафтопроводу, який був побудований наприкінці 1970-х років. По ньому перекачується важка сира нафта.