Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Місцеві депутати підтримали законопроект одноголосно.

Обґрунтування законопроекту представив віце-президент Світового конґресу українців, адвокат Віторіо Соротюк.

За словами одного з авторів законопроекту Маурісіо Босака, надання українській мові статусу офіційної в Прудентополісі, крім поваги до культурної спадщини, матиме культурне, наукове та туристичне значення для життя муніципалітету.

Так, ухвалений депутатами закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістами, навчання молоді у вищих навчальних закладах, зокрема й дистанційно.

Статус української мови як офіційної затверджено на підставі статей 216 та 218 закону муніципалітету.

Українську мову затвердили на законодавчому рівні, оскільки вона є другою за поширенням після португальської.

Нині в Прудентополісі проживає багато імігрантів із Тернопільської області, а деякі жителі Прудентополіса навчаються в Україні.

Практика надання розмовній мові статусу офіційної – не нова в Бразилії.

Так, у Помероді статус офіційної набула німецька мова, у Серафіні Коррейя та Кашіас-ду-Сулі – італійська.

Джерело: Світовий конгрес українців, Nossa Gente

Фото: Світовий конгрес українців