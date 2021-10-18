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Абрамова Юлія |

Білл Клінтон поїхав з лікарні додому

Білл Клінтон

Екс-президент США Білл Клінтон зі своєю дружиною Хілларі виїхав з медцентру Каліфорнійського університету в Ірвіні, куди його привезли із сепсисом 12 жовтня.

Клінтона відпустили о 8.00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

– Його температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися, – повідомив лікар медцентру.

Про це написав і представник Клінтона Анхель Урена.

За даними лікарів, Клінтон відправиться додому в Нью-Йорк, де продовжить курс лікування антибіотиками.

Напередодні Урена повідомив, що хворому необхідно залишитися в лікарні ще на ніч для отримання дози внутрішньовенних антибіотиків.

У п’ятницю президент США Джо Байден заявив, що поговорив з Клінтоном і побажав йому одужання.

Клінтон потрапив до лікарні 12 жовтня і знаходився там в цілому п’ять днів. Урена повідомив, що екс-президента госпіталізували через урологічної інфекції.

ФотоDepositphotos

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