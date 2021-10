Білл Клінтон поїхав з лікарні додому

Екс-президент США Білл Клінтон зі своєю дружиною Хілларі виїхав з медцентру Каліфорнійського університету в Ірвіні, куди його привезли із сепсисом 12 жовтня.

Клінтона відпустили о 8.00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Про це написав і представник Клінтона Анхель Урена.

Statement from Dr. Alpesh N. Amin, Chair, Department of Medicine and Executive Director, Hospital Medicine at UC Irvine Health, who has been overseeing the team of doctors treating President Clinton pic.twitter.com/n3mJHesjfC

— Angel Ureña (@angelurena) October 17, 2021