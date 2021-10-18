Білл Клінтон поїхав з лікарні додому

Екс-президент США Білл Клінтон зі своєю дружиною Хілларі виїхав з медцентру Каліфорнійського університету в Ірвіні, куди його привезли із сепсисом 12 жовтня.

Клінтона відпустили о 8.00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

– Його температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися, – повідомив лікар медцентру.

Про це написав і представник Клінтона Анхель Урена.

Statement from Dr. Alpesh N. Amin, Chair, Department of Medicine and Executive Director, Hospital Medicine at UC Irvine Health, who has been overseeing the team of doctors treating President Clinton pic.twitter.com/n3mJHesjfC — Angel Ureña (@angelurena) October 17, 2021

За даними лікарів, Клінтон відправиться додому в Нью-Йорк, де продовжить курс лікування антибіотиками.

Напередодні Урена повідомив, що хворому необхідно залишитися в лікарні ще на ніч для отримання дози внутрішньовенних антибіотиків.

У п’ятницю президент США Джо Байден заявив, що поговорив з Клінтоном і побажав йому одужання.

Клінтон потрапив до лікарні 12 жовтня і знаходився там в цілому п’ять днів. Урена повідомив, що екс-президента госпіталізували через урологічної інфекції.

Джерело: Twitter Анхеля Урена

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