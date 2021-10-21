У Японії після землетрусу спливли кораблі, що затонули під час битви за Іводзіму

З дна Тихого океану піднялися два десятки кораблів, що затонули під час битви за Іводзіму – однієї із найзапекліших битв часів Другої світової війни. Це сталося через сейсмічні поштовхи на горі Сурібаті острова Іото (Іводзіма).

На супутникових знімках японської All Nippon News можна побачити залишки 24 японських транспортних суден, які були захоплені ВМС США в останній декаді війни, і наразі перебувають на пляжі на західній частині острова.

Оскільки у той час на Іводзімі не було порту, саме на цьому місці тоді велося будівництво для стоянки флоту.

Ці судна використовувалися як хвилерізи для захисту інших кораблів, які розвантажували солдатів та матеріали.

На картах вторгнення острів був відомий як Браун-Біч, що було зроблено з метою створення штучної військово-морської бази для підтримки військової бази США перед нападом на материкову Японію.

На острові немає мешканців, хоча після того, як США повернуло його Японії у 1968 році, там розмістилася військова база японських Сил самооборони.

Директор урядового центру сприяння дослідження вулканів Сецуя Накада заявив, що існує ймовірність великого виверження на Іводзімі.

Знаменита фотографія, відома як Підняття прапора на Іводзімі, на якій зображені морські піхотинці США, що піднімають американський прапор під час війни, була зроблена на вершині гори під час битви за Іводзіму.

Битва за Іводзіму розпочалася 16 лютого 1954 року. Острів Іото був необхідний США для створення авіабази та бомбардувань з повітря японських островів. За два місяці запеклих баталій морська піхота США втратила 28 686 осіб, японські втрати склали 20 919 осіб.

Фото: All Nippon News