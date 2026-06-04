Українська тенісистка Марта Костюк вибула з Ролан Гарросу-2026. У півфінальному поєдинку вона поступилася “нейтральній” суперниці Міррі Андрєєвій, завершивши зустріч у двох сетах із рахунком 1:6, 3:6.

Як Костюк вибула з півфіналу Ролан Гарросу

Для Марти Костюк це був дебютний півфінал на турнірах Грендслем, до якого вона пробилася після напруженого трисетового протистояння з українською тенісисткою Еліною Світоліною.

До цього матчу Костюк двічі зустрічалася з Андрєєвою на корті та в обох випадках святкувала перемогу.

Зараз дивляться

Стартовий сет тривав лише 34 хвилини і завершився не на користь Костюк. За всю партію українка змогла взяти лише один гейм на своїй подачі, коли рахунок уже був 0:4 на користь суперниці.

У вирішальній другому сеті Андрєєва одразу ж відірвалася вперед із рахунком 3:0. Костюк змогла захистити свою подачу, зменшивши розрив до двох геймів. Згодом, за рахунку 4:1, “нейтральна” суперниця заробила брейкпойнт і була за крок від того, щоб подавати на матч, проте українка зуміла його відіграти.

У відповідь Костюк перехопила ініціативу та оформила свій дебютний брейк у цій зустрічі. За рахунку 2:4 вона “зламала” подачу суперниці та звела відставання у другому сеті до мінімуму.

Андрєєва знову взяла подачу українки за рахунку 4:3, після чого успішно подала на матч. Вона реалізувала свій перший же матчбол. Костюк пробила в аут, завершивши цим поєдинок та свою успішну переможну серію на ґрунті.

Попри те, що Костюк мінімально обійшла суперницю за активно виграними м’ячами (15 проти 14), її підвела точність. Марта припустилася 34 невимушених помилок проти 22 в Андрєєвої, а також зробила чотири подвійні помилки, тоді як точність її першої подачі склала 51%.

2 червня Марта Костюк стала першою в історії представницею України, яка пробилася до півфіналу Ролан Гарросу, після того, як здолала Еліну Світоліну в чвертьфіналі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.