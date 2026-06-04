У п’ятницю, 5 червня, в Україні не планується введення графіків обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла завтра не будуть запроваджені

– Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають перенести енергоємні процеси на період із 10:00 до 16:00.

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Нагадаємо, сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії був на 2,8% нижчим, ніж в аналогічний час попереднього дня.

Зниження було зумовлене ясною погодою у частині центральних та західних областей, що підвищило ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і зменшило забір енергії із загальної мережі.

Водночас ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України дронами та артилерією.

На ранок четверга були нові знеструмлення на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Найскладнішою була ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкоджене ворогом устаткування обсяг нових знеструмлень найбільший.

В усіх регіонах, де дозволяли безпекові умови, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

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