Факти ICTV зібрали інформацію про порядок евакуації на випадок надзвичайної ситуації та адреси бомбосховищ у Дніпрі.

Варто зазначити, що сховище є на території Дніпровського металургійного заводу, а також є укриття на станції Дніпровський метрополітен.

На території Дніпровського металургійного заводу розташовано 15 бомбосховищ, в яких може сховатися близько 4,5 тис. працівників.

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Адреси розташування сховищ за посиланням.

Захисними укриттями є інженерні споруди, які захищають населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Наприклад, ті, хто проживають у 500-метровій зоні навколо станцій метро, на випадок артилерійських обстрілів або бойових дій, можуть сховатися у підземці.

Крім того, для тимчасового укриття можуть бути придатні:

підвали у житлових будинках, промислових та адміністративних будинках;

заглиблені споруди, які розташовані окремо;

виробничі чи складські будівлі;

заглиблені гаражі, овочесховища, льохи, склади та інше;

окремі приміщення на перших і других поверхах у кам’яних (бетонних) будинках, які мають мінімальну кількість зовнішніх відкритих стін.

Що необхідно взяти із собою на випадок надзвичайної ситуації

По-перше, не варто панікувати. Свої дії необхідно обдумати спокійно, без поспіху.

Щоб бути вчасно поінформованими, варто тримати увімкненим телевізор, радіоприймачі. Зазвичай так місцева влада буде передавати повідомлення для населення.

Не менш важливо буде заздалегідь зібрати так звану тривожну валізу.

Джерело : ДСНС

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