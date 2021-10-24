Трагедія у США: на автоперегонах загинули двоє дітей

У місті Керрвіль, штат Техас, на змаганнях з драг-рейсингу машина влетіла в глядачів, через що загинули двоє дітей.

Травми різного ступеня тяжкості отримали ще вісім осіб.

Перегони відбувалися на злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту. Один з учасників не впорався з керуванням, через що його машина вилетіла з треку та врізалася в автомобілі глядачів.

Шестирічний хлопчик помер від травм на місці події. Восьмирічну дитину госпіталізували у критичному стані. Незважаючи на зусилля медиків, малюка врятувати не вдалося.

Щоб швидше доставити постраждалих до медичного закладу, рятувальники використовували гвинтокрил. Екстрена госпіталізація знадобилася двом чоловікам та двом жінкам, які отримали серйозні травми.

Також серед потерпілих виявилися ще двоє дітей. Правоохоронні органи з’ясовують причину, через яку машина влетіла в глядачів.

Джерело: поліція Керрвіля