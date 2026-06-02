В умовах триваючої війни держава продовжує адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Саме тому уряд ініціював зміни, які стосуються як державної підсумкової атестації, так і правил вступу до закладів освіти у 2027 році.

Чи скасують ДПА у 2027 році

До Верховної Ради подали законопроєкт №15254, який має врегулювати проведення вступної кампанії та завершення навчального року в умовах воєнних ризиків. Документ передбачає низку нововведень для школярів і майбутніх абітурієнтів.

Однією з головних норм законопроєкту є пропозиція скасування державної підсумкової атестації у 2027. Хочуть звільнити від державної підсумкової атестації учнів, які у 2027 році завершуватимуть будь-який рівень повної загальної середньої освіти.

Якщо відповідні зміни будуть ухвалені парламентом, то випускники не проходитимуть державну підсумкову атестацію наприкінці навчання.

Наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яка передбачає скасування ДПА у 2027 році. Остаточне рішення залежатиме від результатів розгляду документа Верховною Радою.

ДПА 2027: чому пропонують відмовитися від атестації

Необхідність змін автори законопроєкту пояснюють безпековою ситуацією в країні. Через воєнні дії та пов’язані з ними ризики виникла потреба створити більш гнучкий механізм завершення навчання та вступу до закладів освіти.

Запропонований підхід має дозволити організувати освітній процес без додаткового навантаження на учнів і водночас врахувати особливості воєнного стану.

Саме тому питання чи буде ДПА у 2027 році стало одним із ключових для майбутніх випускників та їхніх батьків.

Як проходитиме вступна кампанія у 2027 році

Законопроєкт також містить окремі положення щодо вступу до закладів вищої освіти. Передбачається, що порядок прийому визначатиме центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Це дозволить оперативніше реагувати на зміни безпекової ситуації та коригувати правила проведення вступної кампанії.

Також документ визначає механізм фінансування вступних випробувань. Кошти на їхню організацію планують виділяти з державного бюджету та інших джерел, які не суперечать законодавству.

Які предмети складатимуть абітурієнти

Вступники до закладів вищої освіти проходитимуть конкурсне оцінювання за результатами вступних випробувань, проведених із використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.

Обов’язковими залишаються чотири предмети:

українська мова;

математика;

історія України;

один предмет на вибір.

Серед дисциплін за вибором пропонуються:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Що зміниться для коледжів

Окремі положення документа стосуються вступу до закладів фахової передвищої освіти.

Для коледжів та інших закладів цього рівня також планують запровадити окремий порядок прийому, який затверджуватиме Міністерство освіти і науки. Це має забезпечити єдиний підхід до організації вступної кампанії в умовах воєнного стану.

