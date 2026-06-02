Україна закликає держави-члени НАТО активізувати політичну та військову підтримку, зокрема через інвестування в український оборонно-промисловий комплекс.

Щороку український ОПК може виготовляти щороку до 20 млн БпЛА.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на Мстислава Баніка.

Україна закликає НАТО прискорити підтримку

Міністр оборони Мстислав Банік виступив онлайн на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО.

За його словами, міжнародним партнерам необхідно оперативно наростити допомогу Україні за ключовими напрямами з огляду на інтенсивність бойових дій та поточну ситуацію на фронті.

Заступник міністра назвав першочергові потреби України:

фінансування постачання засобів протиповітряної оборони та іншого критично важливого озброєння в межах програми PURL;

закупівля зенітних ракет для комплексів Patriot;

придбання далекобійних 155-мм артилерійських боєприпасів у рамках Чеської ініціативи;

пряме фінансування виробництва українських безпілотників і ракет.

Банік зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс у перспективі може щороку виготовляти до 20 млн БпЛА та тисячі ракет різних типів – як для завдання ударів на великі відстані, так і для потреб ППО.

– Для України насамперед важливо закуповувати те озброєння і військову техніку, які можуть бути поставлені на фронт уже цього року, – наголосив заступник міністра.

Участь у заході взяли близько 250 парламентарів із країн блоку та держав-партнерів.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що одним із головних питань саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня, буде подальша підтримка України.

Він зазначив, що програма PURL залишається важливим інструментом для надання термінової допомоги Україні, союзники продовжують здійснювати відповідні внески.

Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу та Конгресу США, в якому попередив про зростання дефіциту засобів ППО в Україні, зокрема систем захисту від балістики.

