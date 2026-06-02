Скільки триває НМТ у 2026 році: тривалість і структура іспиту
- Вступ 2026 року проходить через НМТ, який складають очно у спеціальних центрах в Україні та за кордоном.
- Тест складається з двох блоків по 120 хвилин із короткою перервою.
- НМТ проходить у дві сесії, а час між предметами в межах блоків учасник розподіляє самостійно.
У межах вступної кампанії 2026 року для вступу на бакалаврат традиційне ЗНО знову замінює національний мультипредметний тест (НМТ).
Це формат комп’ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль і залишається основним інструментом оцінювання знань вступників.
Вступна кампанія 2026: як проходитиме НМТ
Тестування проводиться виключно в очному форматі — пройти його вдома неможливо. Для цього створюються спеціальні тимчасові екзаменаційні центри на базі шкіл та університетів в Україні, а також у низці країн Європи та інших держав, де перебувають українські вступники.
НМТ: скільки годин триває та чи є перерви
Загальна тривалість тестування становить 240 хвилин (4 години). Іспит проходить в один день, але поділений на два основні блоки.
НМТ 2026: скільки часу виділяється на кожен предмет
Скільки часу дають на НМТ:
- Перший блок — 120 хвилин (два предмети)
- Перерва — 20 хвилин
- Другий блок — 120 хвилин (ще два предмети)
Отже, учасники в один день складають чотири предмети: три обов’язкові та один на вибір.
Вступник самостійно розподіляє час усередині кожного 120-хвилинного блоку між двома предметами. Це дозволяє адаптувати темп виконання під власні сильні сторони.
Коли проходитиме НМТ 2026
Тестування поділене на дві сесії:
- Основна сесія: з 20 травня до 25 червня
- Додаткова сесія: з 17 до 24 липня
Хто складає НМТ під час додаткової сесії
Більшість вступників проходять тест саме під час основної сесії.
Додаткова сесія передбачена для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь у основному етапі. Серед таких причин можуть бути:
- підтверджена хвороба або інші форс-мажорні обставини
- неможливість дістатися до пункту тестування, зокрема з окупованих територій
- переривання тестування через повітряну тривогу або тривале відключення електроенергії
Загалом НМТ 2026 триває 4 години чистого часу тестування, що робить його досить інтенсивним випробуванням.
Вступникам важливо враховувати не лише загальну тривалість, а й те, що робота відбувається без тривалих пауз між предметами, окрім короткої перерви між блоками.