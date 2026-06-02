У межах вступної кампанії 2026 року для вступу на бакалаврат традиційне ЗНО знову замінює національний мультипредметний тест (НМТ).

Це формат комп’ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль і залишається основним інструментом оцінювання знань вступників.

Скільки триває НМТ у 2026 році

Вступна кампанія 2026: як проходитиме НМТ

Тестування проводиться виключно в очному форматі — пройти його вдома неможливо. Для цього створюються спеціальні тимчасові екзаменаційні центри на базі шкіл та університетів в Україні, а також у низці країн Європи та інших держав, де перебувають українські вступники.

НМТ: скільки годин триває та чи є перерви

Загальна тривалість тестування становить 240 хвилин (4 години). Іспит проходить в один день, але поділений на два основні блоки.

НМТ 2026: скільки часу виділяється на кожен предмет

Скільки часу дають на НМТ:

Перший блок — 120 хвилин (два предмети)

Перерва — 20 хвилин

Другий блок — 120 хвилин (ще два предмети)

Отже, учасники в один день складають чотири предмети: три обов’язкові та один на вибір.

Вступник самостійно розподіляє час усередині кожного 120-хвилинного блоку між двома предметами. Це дозволяє адаптувати темп виконання під власні сильні сторони.

Коли проходитиме НМТ 2026

Тестування поділене на дві сесії:

Основна сесія: з 20 травня до 25 червня

Додаткова сесія: з 17 до 24 липня

Хто складає НМТ під час додаткової сесії

Більшість вступників проходять тест саме під час основної сесії.

Додаткова сесія передбачена для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь у основному етапі. Серед таких причин можуть бути:

підтверджена хвороба або інші форс-мажорні обставини

неможливість дістатися до пункту тестування, зокрема з окупованих територій

переривання тестування через повітряну тривогу або тривале відключення електроенергії

Скільки годин триває НМТ

Загалом НМТ 2026 триває 4 години чистого часу тестування, що робить його досить інтенсивним випробуванням.

Вступникам важливо враховувати не лише загальну тривалість, а й те, що робота відбувається без тривалих пауз між предметами, окрім короткої перерви між блоками.

