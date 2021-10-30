Саміт G20 у Римі: активісти намагалися зірвати зустріч лідерів

У Римі розпочався саміт лідерів G20. Місцеві активісти намагалися зірвати зустріч у Римі, на якій мають обговорити питання клімату, охорони здоров’я та стабільного розвитку.

Сотні протестувальників зібралися на площі П’яццале Остієнсе. Колона людей, що складається з активістів боротьби зі зміною клімату та громадян, які втратили роботу внаслідок глобалізації, почала марширувати неподалік від місця проведення зустрічі.

Під час саміту G20 планують обговорити низку важливих питань, зокрема, клімат, сферу охорони здоров’я та стабільний розвиток.

Серед країн G20 – Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Корея, Південна Африка, Японія.

Представники Японії, Мексики, Саудівської Аравії не братимуть участі у цій зустрічі. Водночас глави Китаю та Росії зможуть стежити за дискусією через відеозв’язок.

Саміт став першою особистою зустріччю представників G20 за останні два роки. На порядку денному – обговорення пандемії коронавірусу, відновлення світової економіки, збою постачань, що торкнулися ключових сфер промисловості в усьому світі.