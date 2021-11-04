Google присвятив інтерактивний дудл китайському, британському й американському інженеру-фізику Чарльзу Куену Као. 4 листопада йому б виповнилось 88 років.

Вченого вважають батьком волоконної оптики. Його інновації здійснили революцію в глобальних комунікаціях та стали основою для сучасного високошвидкісного інтернету.

– Із днем народження, Чарльзе! Дякуємо, що робили все можливе для поєднання світу! – написали вітальні слова вченому у Google.

Чарльз Куен Као народився 4 листопада 1933 року в Шанхаї (Китай). Маючи чималий потяг до інтелектуальної праці, продовжив навчання електротехніці в Англії.

Захистивши докторську дисертацію, у 1966 році разом із співробітником Джорджем Хокхемом опублікував новаторську роботу.

Учені наголошували на тому, що волокна, виготовлені з очищеного скла, можуть передавати інформацію на значні відстані за допомогою лазерів.

Після того, як Као започаткував цю революційну технологію, у 1977 році перша телефонна мережа почала передавати живі сигнали через оптичні волокна.

Чарльз Куен Као стежив за впровадженням волоконно-оптичних мереж у всьому світі до 1980-х років.

Дослідження, над якими Као почав працювати ще в 1960-х роках, відзначили в 2009 році. Того року він разом із Віллардом Бойлем і Джорджем Смітом здобув Нобелівську премію з фізики.

У компанії Google певні: саме Чарльз Куен Као розчистив шлях для понад 900 млн миль волоконно-оптичних кабелів, які сьогодні переносять величезну кількість даних по всьому світу.