Цієї зими Україна завдаватиме ударів у відповідь, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир’я.

Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 жовтня під час виступу у форматі відеозв’язку на Варшавському безпековому форумі.

Зеленський назвав умову енергетичного перемир’я з РФ

– Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир’я, ми дамо відповідь. Ось чому вчорашній допис американського президента викликав справжній інтерес і щире захоплення тим, що енергетичне перемир’я може насправді спрацювати. Ми в Україні одразу підтримали цю ідею, як і раніше, – зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що Росія намагається посилювати удари по українській енергетичній інфраструктурі щоразу, коли настає зима.

Зараз дивляться

– Для Росії, звісно, дефіцит бензину та пожежі на нафтопереробних заводах через наші удари у відповідь є болючими, – додав він.

Зеленський наголосив, що для припинення українських далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах та експорту нафти Москва має зупинити атаки на енергетичну систему України й припинити вбивати українців.

Президент нагадав, що в Україні є лише один нафтопереробний завод. Він був серйозно пошкоджений російськими ударами.

– Тож імпорт нафтопродуктів – це просто наша реальність. І саме тому наша пропозиція є чесною та чіткою, – сказав глава держави.

Він зауважив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я за умови, що Росія діятиме так само. За словами президента, українська сторона вже показала, що передбачає така домовленість.

– Минулої ночі російські нафтопереробні заводи не горіли. Але опівночі російський винищувач завдав удару по газовидобувному об’єкту в Україні. Також відбувся російський удар по звичайній заправній станції, у якому було задіяно кілька дронів, – розповів президент.

Зеленський наголосив, що Росія порушила енергетичне перемир’я. Російські безпілотники продовжують проникати в повітряний простір над Києвом та іншими українськими містами.

Сили оборони збили багато таких дронів. Якби українським військовим не вдалося їх перехопити, енергетична інфраструктура країни зазнала б ще більших пошкоджень.

Президент нагадав про нещодавні російські удари по об’єктах електроенергетики, яких РФ завдала вже після допису президента США в Truth Social про енергетичне перемир’я. За його словами, “очевидно, що Путін не читає Truth Social, а його Шахеди діють за іншими інструкціями”.

– Але цей допис насправді стосується того, що впливає на життя мільйонів людей, і саме це робить його дуже, дуже важливим… Отже, наразі це відповідь Путіна Трампу – російські атаки. Але ми чекаємо на подробиці розмови між американцями та росіянами. І ми чекаємо, щоб побачити, які конкретні кроки готові зробити американці, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, сторони нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна підтримує оголошене американським президентом енергетичне перемир’я.

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