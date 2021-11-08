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Валентина Летяк |

Тільки для вакцинованих: США відкривають кордони для туристів з 30 країн

аеропорт, маски, карантин, подорожі

Сполучені Штати після 20-місячної заборони з 8 листопада відкривають кордони для вакцинованих мандрівників з понад 30 країн, зокрема Великої Британії та країн ЄС.

На початку 2020 року США заборонили в’їзд більшості громадян європейських держав, а також Китаю, Індії, Південної Африки, Ірану та Бразилії.

Новими правилами передбачено, що іноземці мають показати документ про повну вакцинацію перед польотом, отримати негативний результат тесту на Covid-19 протягом трьох днів після подорожі та передати свою контактну інформацію. Водночас карантин не потрібно проходити.

Сухопутні кордони США з Канадою та Мексикою також відкриються для повністю вакцинованих. Наразі тисячі мігрантів вже прибули до кордонів.

В United Airlines очікують збільшення кількості міжнародних пасажирів на 50%. Проте авіаперевізники попереджають також про можливість виникнення великих черг.

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Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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