Голову Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Фуміо Кісіду переобрали на посаду прем’єр-міністра Японії.

Вибори відбулися у середу, 10 листопада. За його кандидатуру проголосували 297 із 465 депутатів нижньої палати парламенту країни. Його найближчий конкурент на цю посаду керівник опозиційної Конституційно-демократичної партії Юкіо Едано набрав 108 голосів депутатів.

За підсумками голосування у верхній палаті Кісіда набрав 141 голос із 242 можливих, а Едано – 60.

Під час виборів прем’єр-міністра країни нижня палата має пріоритет над верхньою, і саме результат голосування у ній визначає, хто очолить парламент.

Видання AP стверджує, що така велика підтримка Кісіду у парламенті може дати йому більше можливостей та часу для виконання передвиборчих обіцянок у боротьбі з коронавірусом, покращенні економіки та зміцненні обороноздатності країни.

У серпні 2020 року прем’єр-міністр Сіндзо Абе оголосив про відставку. Разом з ним у відставку пішов весь склад кабінету міністрів. Новим прем’єр-міністром Японії став Йосіхіде Суга.

4 жовтня напередодні виборів нового складу кабміну Японії уряд Сугі у повному складі пішов у відставку. Того ж дня затвердили новий склад кабміну, а новим главою уряду став Фуміо Кісіда.

Його перепризначення 10 листопада буде формальною процедурою за підсумками виборів до нижньої палати парламенту, що відбулися 31 жовтня.

Що відомо про Фуміо Кісіду?

Новому главі японського уряду 64 роки. Він став 101-м прем’єр-міністром Японії. У кабінеті прем’єр-міністра Сіндзо Абе він був очільником МЗС країни.

Кісіда – член групи Nippon Kaigi – ультраконсервативної та ультранаціоналістичної організації, яка нараховує 40 тис. членів, а також головою Ліберально-демократичної партії.

Група Nippon Kaigi, маючи вплив у гілках влади Японії, виступає за відновлення збройних сил держави та монархію. Група підтримує поширення патріотичного виховання серед японців та просовує націоналістичні традиції.

Джерело: Kyodo News