У Франції 32-річного Ясіна Міхуба засудили до довічного ув’язнення за вбивство Мірей Нолл, яка пережила Голокост у часи Другої світової війни.

Holocaust survivor Mireille Knoll, 85, was stabbed 11 times by a jihadi in France who then set her apartment on fire. Now, finally, justice.

Her antisemitic murderer has been sentenced with life imprisonment. Antisemitism is deadly.

May Mireille’s memory be a blessing. pic.twitter.com/oNOkP2KGUp — Michael Dickson (@michaeldickson) November 10, 2021

Чоловік разом із 25-річним спільником Алексом Каррімбакусом наніс жінці 11 ножових поранень, а потім підпалив її тіло після невдалого пограбування в березні 2018 року.

Суд встановив, що напад відбувся на підґрунті антисемітизму, а також через усталену думку про нібито багатство євреїв.

– Це змусило Міхуба повірити, що Нолл мала “приховані скарби” в будинку, – йдеться у рішенні суду.

Доки тривало слухання в справі і Міхуб, і Каррімбакус звинувачували один одного у вбивстві.

Так, Каррімбакус стверджував, що чув, як Міхуб, перш ніж нанести удари ножем, вигукнув Аллагу Акбар (у перекладі з арабської – Бог великий, – Ред.).

Зрештою Каррімбакуса за звинуваченням в пограбуванні з антисемітиських мотивів засудили до 15 років позбавлення волі, а Ясіна Міхуба – до довічного позбавлення волі.

85-річна єврейка Мірей Нолл, якій вдалось вижити під час Другої світової віни, страждала на хворобу Паркінсона. Жінка жила по сусідству із матір’ю Міхуба та була його сурогатною бабусею.

Вбивство Мірей Нолл набуло суспільного резонансу у Франції. Десятки тисяч людей, зокрема й міністри уряду, взяли тоді участь у тихому марші пам’яті.

Мірей Нолл загинула через рік після смерті 65-річної єврейки Сари Халімі. Останню із її паризької квартири під вигуки Аллагу Акбар викинув чоловік.

У квітні вбивцю Халімі Кобілі Траоре визнали неосудним, оскільки його розум зазнав ураження від регулярного споживання канабісу.