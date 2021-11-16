Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) призупинило процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу Північний потік-2.

Як зазначається в заяві німецького регулятора, оператор Nord Stream 2 AG наразі має не ту організаційну структуру, яка б відповідала законам ФРН.

– Федеральне мережеве агентство Німеччини сьогодні призупинило процедуру сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора. Після ретельного вивчення документації регулятор дійшов висновку, що сертифікувати оператора газопроводу Північний потік-2 можна лише в тому випадку, якщо він матиме юридичну організаційну структуру, що відповідатиме німецькому законодавству, – зазначається в повідомленні.

Так, компанія Nord Stream 2 AG має швейцарську реєстрацію. Водночас у Німеччині наполягають, що оператором газопроводу має бути німецька юридична особа.

Процедура сертифікації призупинена до завершення створення в Німеччині дочірньої компанії Nord Stream 2 AG для експлуатації німецької ділянки газогону.

– Це дочірнє підприємство стане власником та оператором німецької ділянки газогону. Сама дочірня компанія повинна відповідати вимогам німецького закону про енергетику для незалежного оператора транспортної мережі, – наголошується в заяві регулятора.

Новоствореній компанії мають передати активи та кадрові ресурси. І лише після того, як німецький регулятор перевірить всю документацію, сертифікацію Північного потоку-2 можуть поновити.

Про таке рішення поставлені до відома Міністерство економіки та енергетики Німеччини, а також Єврокомісія.

За прогнозом західних ЗМІ, запуск російського газопроводу Північний потік-2 може затягнутися до травня 2022 року, а введення його в експлуатацію залежить від ситуації у сфері енергетики в Європі.

Тим часом одразу дві українські компанії отримали дозвіл долучитися до процесу сертифікації оператора Північного потоку-2. Так, Федеральне мережеве агентство Німеччини задовольнило заявку НАК Нафтогаз України, а також Оператора ГТС України.

Джерело: Федеральне мережеве агентство Німеччини