Одразу дві українські компанії долучили до процесу сертифікації оператора обхідного газопроводу Північний потік-2.

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, а також Оператора ГТС України.

– Ми вітаємо рішення BNetzA та готові надати регулятору свою юридичну позицію вже найближчим часом. Вона ґрунтується на тому, що Північний потік-2 не може бути сертифікований без забезпечення його повної відповідності європейському і міжнародному законодавству. Розраховуємо на те, що BNetzA врахує наші аргументи належним чином, — прокоментував це рішення голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

У нацкомпанії сподіваються, що долучення Нафтогазу до сертифікації оператора Північного потоку-2 забезпечить більшу прозорість процесу. І додають, що Північний потік-2 не відповідає цілій низці вимог європейського законодавства. Його оператор перебуває у залежності від Газпрому.

Крім того, не забезпечено доступ інших замовників до транспортування газу через Північний потік-2 на всій протяжності газогону (від початкової точки в Росії до кінцевої в Німеччині), як цього вимагає законодавство.

– Запуск Північного потоку-2 підсилить домінуюче становище Газпрому та завдасть удару по конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших європейських країн. Регулятор має це врахувати, — зауважив Юрій Вітренко.

В Операторі ГТС України додають, що Північний потік-2 є комерційно невиправданим, оскільки покликаний посилити домінування Газпрому на європейських газових ринках і є невід’ємною частиною агресії Росії проти України.

Росія неодноразово скорочувала та обмежувала поставки газу до Європи та України з політичних причин. Сертифікація ж ПП2 дозволить і надалі без перешкод використовувати транзит як політичну зброю проти Німеччини та Європи.

Крім того, Північний потік-2 спотворює конкуренцію між іншими транзитними маршрутами, зокрема з українською ГТС та газопроводом Ямал через Польщу. Це позбавляє постачальників, зокрема з Центральної Азії, доступу до газотранспортної мережі.

Сертифікація російського газопроводу послабить європейську енергетичну безпеку, оскільки український транзитний маршрут з Росії до Європи фактично буде зупинено.

Як пояснюють у ОГТСУ, Північний потік та Північний потік-2 транспортуватимуть газ через єдиний підводний коридор, а це більш ризиковано, ніж транзит кількома незалежними сухопутними і підводними маршрутами з достатньою додатковою пропускною спроможністю.

– Наша компанія виступає рішуче проти будь-якого проєкту, що загрожує національній безпеці нашої країни, прагне обійти закони ЄС або послаблює енергетичну безпеку Європи. Український народ є кінцевим акціонером ОГТСУ, і наш обов’язок – захищати інтереси держави. Тому, коли Nord Stream-2 AG подав заявку на сертифікацію як незалежний оператор транспортування газу, ми не могли стояти осторонь. Ми маємо втрутитися в цей процес, висловити серйозні заперечення та навести правові аргументи, – наголошує генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадаємо, рішення щодо надання згоди або відмови в сертифікації оператора Північного потоку-2 мають ухвалити до 8 січня 2022 року.