Запуск російського газопроводу Північний потік-2 може затягнутися до травня 2022 року. Видання Bloomberg пише, що його введення в експлуатацію залежить від ситуації у сфері енергетики в Європі.

Зазначається, що сертифікація німецьким регулятором російського газопроводу може тривати до 8 травня 2022 року. Саме до цієї дати Єврокомісія та Німеччина можуть розглядати це питання.

Bloomberg зазначає, що процес відбуватиметься за таким сценарієм: до 8 січня 2022 року рішення про сертифікацію має видати Федеральне мережеве агентство Німеччини, далі рішення передадуть Європейській комісії, у якої є два місяці на розгляд цього питання. Цей процес можуть пролонгувати ще на два місяці.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Північний потік-2 може бути запущений “наступного дня” після нормативного підписання документу.

Експерти мають оцінити, чи відповідає газопровід ринковим правилам ЄС, які забороняють одній компанії бути одночасно власником трубопроводу та постачальником газу. На початку жовтня депутати Європарламенту засумнівалися у відповідності Північного потоку-2 цьому правилу та надіслали відповідного листа комісару ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Bloomberg зауважує, що рішення комісії не може зупинити проект, але може затримати його схвалення.

У жовтні у Федеральному мережевому агентстві Німеччини заявили, що Україна може отримати дорадчий голос у сертифікації Північного потоку-2.

НАК Нафтогаз та Оператор ГТС України подали відповідну заявку до Bundesnetzagentur.