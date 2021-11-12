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США внесли до оборонного бюджету поправки проти ПП-2 – реакція Зеленського

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Палата представників США внесла до закону про витрати на безпеку у 2022 році (NDAA) поправки, які протидіятимуть реалізації російського газопроводу Північний потік-2. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку американським депутатам.

– Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить Північний потік-2. Звертаємось до всіх друзів України та Євросоюзу в Сенаті США щодо підтримки такої норми і на рівні Сенату, – написав глава держави у Twitter.

Тобто для набуття чинності їх має підтримати Сенат, а потім підписати президент США Джо Байден.

Раніше група американських сенаторів ініціювала запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора російського газопроводу Північний потік-2.

Вони пропонували внести поправку до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік та передбачити санкції проти оператора газопроводу. Санкції спрямовані саме на зупинку Північного потоку-2.

На думку ініціаторів поправок, відмова Вашингтона від частини санкцій проти Північного потоку-2 на початку 2021 року спричинила більш агресивну поведінку Росії.

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Фото: Офіс президента

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