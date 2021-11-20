У США вартість вечері на День подяки стане найвищою за понад 30 років

Вартість вечері на День подяки, що відзначається в США 25 листопада, цього року становитиме в середньому у $53,31, що на 14% дорожче за 2020 рік ($46,90).

Такий прогноз надала American Farm Bureau Federation (AFBF).

Сума стала рекордною за весь період від початку проведення щорічних досліджень AFBF – з 1986 року.

До списку складових вечері увійшли такі продукти та страви: індичка, батат, булочки з олією, горох, журавлина, овочева тарілка, гарбузовий пиріг зі збитими вершками, кава та молоко. Кількість продуктів було розраховано на 10 осіб.

При цьому якщо до стандартного набору додати також шинку, картопля та заморожену стручкову квасолю, то вартість вечері зросте на $15,41, до $68,72, що також на 14% більше за минулорічний рівень.

– Кілька факторів вплинули на зростання показника цього року. Вони включають потрясіння в економіці США, проблеми в ланцюжках поставок, інфляційний тиск, складність прогнозування попиту під час пандемії COVID-19, а також високий попит на продукти харчування у світі, особливо на м’ясо, – зазначила провідний економіст AFBF Вероніка Най.

Крім того, збільшення в результаті пандемії кількості людей, що готують самостійно вдома, призвело до зростання попиту на продукти в супермаркетах і, як наслідок, до підвищення цін щодо рівня допандемійного 2019 року, додала Най.

Зазвичай на індичку припадає більшість від вартості товарів на День подяки. Цього року семикілограмова індичка обійдеться американцям у середньому $23,99, або $1,5 за 1 фунт (453 грами), що на 24% більше торішньої вартості. Проте AFBF наголосила, що її волонтери звіряли ціни в магазинах країни у період з 26 жовтня по 8 листопада – до початку періоду передсвяткових знижок. Тому для тих, хто не купив індичку заздалегідь, вона може виявитися дешевшою.

Міністерство сільського господарства США, своєю чергою, опублікувало власні розрахунки вартості святкової вечері. Відповідно до них, вартість вечері, що складається з п’ятикілограмової індички, батату, картоплі, журавлини, стручкової квасолі та галону молока, зросла на 5% порівняно з минулим роком. Вартість 1 фунта індички в цих розрахунках склала 88 центів, що базується на даних AMS Market News Retail Reports за тиждень, що закінчився 12 листопада.