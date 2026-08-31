У вівторок, 1 вересня, в Україні не будуть запроваджені заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 1 вересня: що відомо

– 1 вересня відключення не прогнозуються. Застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять перенести користування потужними електроприладами на першу половину дня – з 10:00 до 16:00.

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Українців просять споживати електроенергію ощадливо у вечірні години.

Нагадаємо, станом на ранок 31 серпня були нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Миколаївській областях.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на ранок 31 серпня воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 23 серпня.

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