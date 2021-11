Урядовці США контактують з українською стороною задля отримання додаткової інформації про можливу спробу держперевороту.

Про це повідомила американська журналістка Кайлі Етвуд із посиланням на коментар помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

“We are in touch with the Ukrainian government to discuss this further and we’re working to obtain additional information,” the State Dept’s top diplomat for Europe, Karen Donfried, told reporters this AM after President Zelensky’s claimed a coup against is being planned.

Ще один представник ЗМІ Сполучених Штатів Крістофер Міллер із посиланням на власні джерела, близькі до президента України Володимира Зеленського, заявив, що держпереворот, про загрозу якого 26 листопада під час прес-конференції повідомив президент України, планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які нині перебувають у Криму.

Їхньою метою, зауважує журналіст, було дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, використовуючи поточну напруженість між Києвом і Москвою, Зеленським та Ахметовим.

Група осіб, за словами Крістофера Міллера, збиралася використати протест, запланований на 1 грудня, як прикриття.

????????NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine’s Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021