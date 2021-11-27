Урядовці США контактують з українською стороною задля отримання додаткової інформації про можливу спробу держперевороту.

Про це повідомила американська журналістка Кайлі Етвуд із посиланням на коментар помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

“We are in touch with the Ukrainian government to discuss this further and we’re working to obtain additional information,” the State Dept’s top diplomat for Europe, Karen Donfried, told reporters this AM after President Zelensky’s claimed a coup against is being planned. — Kylie Atwood (@kylieatwood) November 26, 2021

Ще один представник ЗМІ Сполучених Штатів Крістофер Міллер із посиланням на власні джерела, близькі до президента України Володимира Зеленського, заявив, що держпереворот, про загрозу якого 26 листопада під час прес-конференції повідомив президент України, планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які нині перебувають у Криму.

Їхньою метою, зауважує журналіст, було дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, використовуючи поточну напруженість між Києвом і Москвою, Зеленським та Ахметовим.

Група осіб, за словами Крістофера Міллера, збиралася використати протест, запланований на 1 грудня, як прикриття.

– Зеленський заявив, що Україна має аудіозаписи, які є доказами змови про переворот, але не оприлюднив їх. Одне з моїх джерел прочитало мені стенограми записів по телефону. Джерело повідомило, що Зеленський планує передати докази ймовірної змови США на цих вихідних. Я не зміг автентифікувати аудіозапис та розшифровки. Але моє джерело повідомило, що Офіс Зеленського після перевірки “засвідчив автентичність” записів, – повідомив Крістофер Міллер.

????????NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine’s Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

Також журналіст зауважує, що докази, які має Україна, не свідчать про пряму причетність олігарха Ріната Ахметова, але про нього згадують чотири імовірні змовники, які кажуть, що їм “потрібно бути готовим переїхати і працювати з Ахметовим”.

Джерело: Kylie Atwood, Christopher Miller