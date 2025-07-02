Лікарня в Херсоні потрапила під обстріл: серед поранених – пацієнти і медсестри

У ніч з 1 на 2 липня російська артилерія обстріляла лікарню в Херсоні, є поранені серед пацієнтів та медичного персоналу.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нічний обстріл Херсону: що відомо про наслідки

За його словами, окупанти близько 23:00 завдали удару із артилерії по одній із лікарень обласного центру.

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Внаслідок атаки у будівлі закладу охорони здоровʼя сильні пошкодження, поранено щонайменше вісьмох людей.

Серед них – п’ятеро пацієнтів та троє медичних сестер.

Зокрема, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітки.

Ще двоє – 54 та 44 років – лікуються амбулаторно.

У лікарні продовжують перебувати також четверо поранених пацієнтів – двоє чоловіків (58 та 60 років), а також дві жінки (64 та 57 років). У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Ще одній 69-річній потерпілій надали допомогу без госпіталізації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Прокудін

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