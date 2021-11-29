Землетруси та нові потоки лави: на острові Ла-Пальма продовжує вирувати вулкан

На острові Ла-Пальма, який постраждав від виверження вулкана, відкрилися нові жерла.

За словами прес-секретаря Національного географічного інституту Іспанії Марії Хосе Бланко, нові потоки лави загрожують місцям, до яких магма раніше не могла дістатися.

Згідно з розрахунками вчених, з основного жерла лава рухається зі швидкістю шість метрів за хвилину.

За весь час виверження вулкана було зафіксовано понад 11 потоків, які частково зруйнували чи повністю знищили будинки, дороги, цвинтарі та інші місця.

На тлі виверження вулкана 29 листопада сейсмологи зафіксували кілька десятків землетрусів, максимальна магнітуда яких становила 4,8 бали за шкалою Ріхтера.

????Hilo de vídeos del volcán de La Palma ???? Aquí se ve como se derrumba la parte principal del cono. Impresionante pic.twitter.com/nsVFL8KLzb — Erupción La Palma | ÚLTIMA HORA (@lapalma_INFO) October 28, 2021

Підземні поштовхи відчувалися в населених пунктах, де залишаються місцеві жителі, які не були евакуйовані раніше. З вересня свої будинки були змушені залишити близько семи тисяч осіб.

Осередок одного з найпотужніших землетрусів залягав у Фуенкальенті на глибині 24 км, другого – у Мазо на глибині 34 км.

ZOOM. En estado puro el volcán pic.twitter.com/pDIGfgKcix — Erupción La Palma | ÚLTIMA HORA (@lapalma_INFO) October 28, 2021

Тим часом, незважаючи на сейсмічну активність та виверження вулкана, на острові відновилися авіаперельоти.