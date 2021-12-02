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Біля штаб-квартири ООН поліція Нью-Йорка намагається затримати озброєного чоловіка

Валентина Летяк редакторка стрічки
ООН

У районі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку проходить спецоперація із затримання озброєного чоловіка.

Будівлю Організації об’єднаних націй оточила поліція, оскільки на вулиці помітили людину, ймовірно, з пістолетом.

Поліція просить мешканців міста уникати район 42-ї вулиці та 1-ї авеню.

– У зв’язку з поліцейським розслідуванням уникайте району 42-ї вулиці та 1-ї авеню. На околицях очікуються машини екстрених служб. Рух уздовж FDR Drive ускладнений. Використовуйте альтернативний маршрут, якщо знаходитеся в цьому районі, – повідомляє поліція Нью-Йорку.

Інші подробиці на цей момент невідомі.

 

Пізніше в поліції уточнили, що загрози для людей біля штаб-квартири ООН через озброєного чоловіка зараз немає.

Проте радять триматися подалі від цього району.

Джерело: AFP

Фото: Depositphotos

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