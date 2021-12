Біля штаб-квартири ООН поліція Нью-Йорка намагається затримати озброєного чоловіка

У районі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку проходить спецоперація із затримання озброєного чоловіка.

Будівлю Організації об’єднаних націй оточила поліція, оскільки на вулиці помітили людину, ймовірно, з пістолетом.

Поліція просить мешканців міста уникати район 42-ї вулиці та 1-ї авеню.

– У зв’язку з поліцейським розслідуванням уникайте району 42-ї вулиці та 1-ї авеню. На околицях очікуються машини екстрених служб. Рух уздовж FDR Drive ускладнений. Використовуйте альтернативний маршрут, якщо знаходитеся в цьому районі, – повідомляє поліція Нью-Йорку.

Інші подробиці на цей момент невідомі.

The incident at 42nd Street and 1st Avenue in Manhattan is ongoing at this time. Please continue to stay clear of the area and expect traffic delays. There is currently NO THREAT to the public. pic.twitter.com/TYyfXu8rYr

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021