Були п’яними: у Гданську російський суховантаж ледь не врізався у пляж

У Гданську, в Балтійському морі, 4 грудня російське судно ледь не врізалося в пляж.

Як повідомили в береговій охороні, суховантаж відхилився від курсу та попрямував у бік берега.

Екіпаж судна не відповідав на радіозапити, на попередження також не реагував.

Прикордонники змушені були висадитись на борту суховантажу. Як з’ясувалося, члени екіпажу були у стані алкогольного сп’яніння.

У крові капітана судна виявлено два проміле алкоголю, у ще двох офіцерів по півтора у кожного. В результаті суховантаж, що перевозив сталь до Північного порту, було затримано.

Польські прикордонники, серед яких інспектор Морського управління в Гдині, зайнялися оформленням судна, що зараз стоїть на рейді.

За фактом порушення розпочато розслідування. Яке покарання загрожує п’яним морякам, не уточнюється.