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В Індонезії вулкан викинув величезну хмару попелу, жителі рятуються втечею

Марта Бондаренко редакторка стрічки
вулкан Семеру Semeru Indonesia

На індонезійському острові Ява вдруге за кілька місяців прокинувся вулкан Семеру, накривши гігантською хмарою попелу поселення.

За словами офіційних осіб, постраждалих внаслідок виверження наразі немає, евакуація місцевих жителів продовжується. Також авіакомпанії отримали попередження про хмару попелу, що підіймається на висоту 15 км.

Очевидці повідомляють, що вулканічний попіл із гори Семеру подекуди заступив сонце.

Консультативний центр вулканічного попелу (VAAC) у Дарвіні, Австралія, повідомив, що попіл відділився від вершини і почав дрейфувати на південний захід. VAAC консультує авіацію щодо місцеперебування та переміщення потенційно небезпечного вулканічного попелу.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як жителі тікають, коли за ними підіймається гігантська хмара попелу.

Вулкан висотою 3 676 м вже вивергався в січні цього року. Гора Семеру входить до 130 активних вулканів Індонезії.

Землетрус в Індонезії

У квітні цього року біля узбережжя острова Ява стався потужний землетрус магнітудою 6.00. У соціальних мережах користувачі публікували фото та відео наслідків підземних поштовхів.

Джерело: BBC

Фото: Getty Images

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