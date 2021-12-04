На індонезійському острові Ява вдруге за кілька місяців прокинувся вулкан Семеру, накривши гігантською хмарою попелу поселення.

За словами офіційних осіб, постраждалих внаслідок виверження наразі немає, евакуація місцевих жителів продовжується. Також авіакомпанії отримали попередження про хмару попелу, що підіймається на висоту 15 км.

Очевидці повідомляють, що вулканічний попіл із гори Семеру подекуди заступив сонце.

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BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Консультативний центр вулканічного попелу (VAAC) у Дарвіні, Австралія, повідомив, що попіл відділився від вершини і почав дрейфувати на південний захід. VAAC консультує авіацію щодо місцеперебування та переміщення потенційно небезпечного вулканічного попелу.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як жителі тікають, коли за ними підіймається гігантська хмара попелу.

BREAKING: Indonesia’s Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts – Factal

pic.twitter.com/SouD53iSVT — Breaking News Alerts ???? (@NBLNewsLIVE) December 4, 2021

Kondisi erupsi Semeru saat ini. Silahkan mention jika ada yg dilokasi pic.twitter.com/5nnvqyoVJg — PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021

Вулкан висотою 3 676 м вже вивергався в січні цього року. Гора Семеру входить до 130 активних вулканів Індонезії.

Землетрус в Індонезії

У квітні цього року біля узбережжя острова Ява стався потужний землетрус магнітудою 6.00. У соціальних мережах користувачі публікували фото та відео наслідків підземних поштовхів.