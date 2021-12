На індонезійському острові Ява вдруге за кілька місяців прокинувся вулкан Семеру, накривши гігантською хмарою попелу поселення.

За словами офіційних осіб, постраждалих внаслідок виверження наразі немає, евакуація місцевих жителів продовжується. Також авіакомпанії отримали попередження про хмару попелу, що підіймається на висоту 15 км.

Очевидці повідомляють, що вулканічний попіл із гори Семеру подекуди заступив сонце.

Консультативний центр вулканічного попелу (VAAC) у Дарвіні, Австралія, повідомив, що попіл відділився від вершини і почав дрейфувати на південний захід. VAAC консультує авіацію щодо місцеперебування та переміщення потенційно небезпечного вулканічного попелу.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як жителі тікають, коли за ними підіймається гігантська хмара попелу.

