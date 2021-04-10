Біля узбережжя острова Ява, що в Індонезії, стався потужний землетрус магнітудою 6.00.
Водночас попередження про цунамі не надходили.
– Це було досить потужно й тривало довгий час. Все навколо хиталося, – розповіла місцева жителька.
Gempa di salah satu pusat perbelanjaan di #Malang . Semoga semua baik2 aja @infoBMKG @InfoHumasBMKG pic.twitter.com/sMHE4hObdw
— Amulhusni (@Amulhusni3) April 10, 2021
Землетрус стався на глибині 82 кілометри, за 45 кілометрів на південний захід від міста-мільйонника Маланг, що на східній частині Яви.
Користувачі соцмереж вже почали публікувати наслідки землетрусу.
Pray for #gempajatim #Malang pic.twitter.com/hlZbgm54y5
— Putra Kurniawan (@PutraKur080808) April 10, 2021
Ini kejadian di Turen #Malang rumahnya sampe rusak kayak gini, semoga orang2 di luar sana diberi ketabahan dan perlindungan sama tuhan yang maha esa.
Ikut berduka atas terjadinya gempa ini pic.twitter.com/lFb4AZWlxW
— akun bedong (@antinjelimet) April 10, 2021
Інформації про жертв чи постраждалих не надходило.
Землетрус у Румунії
У сейсмічно активній зоні Вранча на території Румунії 9 квітня о 21.36 зареєстровано землетрус магнітудою 4,6, що поширився на територію України.
Підземні поштовхи відчувалися у Ренійському, Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області, проте без негативних наслідків.
Джерело: AFP