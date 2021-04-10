Біля узбережжя острова Ява, що в Індонезії, стався потужний землетрус магнітудою 6.00.

Водночас попередження про цунамі не надходили.

– Це було досить потужно й тривало довгий час. Все навколо хиталося, – розповіла місцева жителька.

Землетрус стався на глибині 82 кілометри, за 45 кілометрів на південний захід від міста-мільйонника Маланг, що на східній частині Яви.

Користувачі соцмереж вже почали публікувати наслідки землетрусу.

Ini kejadian di Turen #Malang rumahnya sampe rusak kayak gini, semoga orang2 di luar sana diberi ketabahan dan perlindungan sama tuhan yang maha esa.

Ikut berduka atas terjadinya gempa ini pic.twitter.com/lFb4AZWlxW — akun bedong (@antinjelimet) April 10, 2021

Інформації про жертв чи постраждалих не надходило.

Землетрус у Румунії

У сейсмічно активній зоні Вранча на території Румунії 9 квітня о 21.36 зареєстровано землетрус магнітудою 4,6, що поширився на територію України.

Підземні поштовхи відчувалися у Ренійському, Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області, проте без негативних наслідків.

Джерело: AFP