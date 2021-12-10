Засновника WikilLeaks Джуліана Ассанжа екстрадують до США із Великої Британії. Відповідне рішення ухвалив Високий суд Лондона у п’ятницю, 10 грудня.

США добивалися екстрадиції Ассанжа, тому що американська прокуратура хоче судити його за крадіжку та оприлюднення секретної інформації, що має стосунок до оборони. У США Ассанжу може загрожувати до 175 років в’язниці.

У січні 2021 року суд у Лондоні постановив, що екстрадиція Ассанжа до США неможлива. Суддя мотивував це рішення тим, що існують побоювання щодо психічного здоров’я засновника WikilLeaks та його ймовірного самогубства.

У відповідь на це рішення США подали апеляцію. Американська сторони запевнила, що в разі екстрадиції вони “не будуть тримати його в екстремальних та ізольованих умовах”, а також дадуть згоду на те, щоб він відбував будь-який термін на батьківщині в Австралії. Юрист Джеймс Льюїс, котрий представляв інтереси США, заявив, що Вашингтон представив Лондону відповідний “пакет гарантій”.

Суд приступив до розгляду апеляції наприкінці жовтня. Адвокат Ассанжа Едвард Фіцджеральд заявляв, що обіцянки Вашингтона “туманні” і в разі екстрадиції, цілком ймовірно, його підзахисного “триматимуть в умовах надзвичайної ізоляції”, а також зберігається істотний ризик того, що він може накласти на себе руки.

У чому звинувачують Ассанжа?

Джуліан Ассанж потрапив до британської в’язниці у 2012 році через звинувачення у сексуальних домаганнях, нібито скоєних у Швеції. Вийшовши на волю під заставу, він не з’явився згодом до суду та сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, де пробув сім років. Пізніше влада Швеції закрила цю справу.

У квітні 2019 року британський суд визнав його винним у неявці на судове засідання у 2012 році. Влада Еквадору дозволила британській поліції зайти в посольство та заарештувати Ассанжа.

Скотленд-Ярд заявив, що Ассанжа заарештовано на запит США, які вимагають його екстрадиції. У Сполучених Штатах засновника WikiLeaks звинувачують у шпигунстві.

Наприкінці листопада 2010 року на сайті WikiLeaks стався витік понад 250 тис. листів дипломатів США. Тоді стало відомо, що лідери Саудівської Аравії зверталися із проханням до США про авіаудар по Ірану, а також про численні неформальні характеристики світових лідерів, шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, дипломатичні таємниці, військові злочини тощо.