Україна стане першою країною, яка отримає нові посилені французько-італійські антибалістичні системи SAMP/T NG.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Антибалістичні системи SAMP/T NG для України: що відомо

За словами Зеленського, результатом переговорів стала масштабна угода щодо поглиблення оборонної співпраці між двома країнами.

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Президент повідомив, що Україна отримає ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP, керованих авіабомб AASM, а також ракет Aster 30, які виготовлятимуться у співпраці з Італією.

Крім цього, Франція долучиться до реалізації української антибалістичної програми Freyja.

— Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року, — зазначив Зеленський.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон повідомив про досягнення домовленостей щодо ліцензійного виробництва в Україні керованих авіабомб AASM, крилатих ракет SCALP та зенітних ракет Aster 30.

За його словами, це дозволить значно швидше забезпечувати Україну необхідним озброєнням і розвивати власне виробництво.

Макрон також наголосив, що Франція продовжить посилювати українську протиповітряну та протиракетну оборону.

Зокрема, сторони працюють над розвитком проєкту Freyja, який має стати новою європейською системою протиракетного захисту.

Окрім цього, французький президент підтвердив плани України придбати 16 винищувачів Rafale, а підготовка українських пілотів має розпочатися вже найближчими місяцями.

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