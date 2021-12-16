саміт Східного партнерства в Брюсселі 15 грудня

Рада ЄС оприлюднила текст декларації, який 15 грудня в Брюсселі схвалили учасники шостого саміту Східного партнерства.

Учасники, зокрема, наголосили, що, як і раніше, глибоко стурбовані дестабілізацією та порушеннями принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону Східного партнерства, що створюють загрозу миру, безпеці й стабільності.

Зважаючи на це, закликали до відновлення зусиль щодо мирного врегулювання невирішених конфліктів із дотриманням принципів та норм міжнародного права.

– Ми вітаємо зусилля ЄС щодо запобігання та вирішення конфліктів, зміцненнія довіри в межах або на підтримку існуючих узгоджених форматів і переговорних процесів, зокрема за допомогою присутності на місцях, коли це необхідно, – йдеться в тексті декларації.

ЄС визнав ініціативу трьох асоційованих партнерів Грузії, Молдови та України щодо розширення співпраці з ЄС та запевнив, що бере до відома посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес.

Крім того, представники ЄС привітали із повним вступом у силу угод про асоціацію та зони вільної торгівлі з Грузією, Молдовою та Україною, підписанням угод з Україною про Спільний авіаційний простір та асоціацію з Horizon Europe.

Також представники шостого саміту Східного партнерства привітали Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а незабаром і Азербайджан, із взаємним визнанням цифрових Covid-сертифікатів.

– Це дозволить забезпечити більш безпечні й зручні поїздки в ЄС і з ЄС, – наголошують у декларації.

Нагадаємо, що 15-16 грудня президент України Володимир Зеленський бере участь у шостому саміті Східного партнерства в Брюсселі.

У глави держави була низка зустрічей із європейськими лідерами. Зокрема, уже відбулись переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем, міністром Бельгії Александром Де Кроо та очільником уряду Іспанії Педро Санчесом.

Джерело: Council of the European Union