Лауреатка Букерівської премії, новозеландська письменниця Кері Г’юм померла у віці 74 років. Нагороду вона отримала за свій роман Люди-скелети 1984 року.

У повідомленні сім’ї йдеться про те, що Г’юм померла в понеділок вранці у Вайматі на Південному острові Нової Зеландії. Причини смерті вони не зазначили.

Г’юм покинула юридичний факультет, працювала збирачем тютюну та займалася благодійністю. Свій роман Люди-скелети вона писала впродовж майже 20 років.

Г’юм неодноразово намагалася опублікувати свою книгу, але роман відхилили кілька видавців. Пізніше це погодилося зробити маловідоме видавництво Spiral, новозеландський феміністський колектив.

У книзі Люди-скелети Г’юм описувала корінну спадщину маорі та шотландців, сплітаючи теми особистої та культурної ізоляції. Своєї популярності Кері всіляко уникала.

– Вона ніколи не хотіла слави. Вона завжди була просто автором оповідань. Не йшлося про блиск і гламур, у неї просто були історії, якими вона могла поділитися, – зазначив племінник письменниці Метью Салмонс.

Британська письменниця, лауреатка Букерівської премії Бернардіна Еварісто сказала, що книга Люди-скелети була однією з її найулюбленіших.

– Люди-скелети – одна з моїх улюблених книг на всі часи. Переможець Букерівської премії у 1985 році, але критики поставилися з презирством; вона (Кері Г’юм – Ред.) не належала до їхнього літературного клубу. То була чужа історія, розказана сторонньою людиною. Прощавай, Кері Г’юм, ти мене надихала, – написала Еварісто на своїй сторінці в Twitter.