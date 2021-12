Лауреатка Букерівської премії, новозеландська письменниця Кері Г’юм померла у віці 74 років. Нагороду вона отримала за свій роман Люди-скелети 1984 року.

У повідомленні сім’ї йдеться про те, що Г’юм померла в понеділок вранці у Вайматі на Південному острові Нової Зеландії. Причини смерті вони не зазначили.

Г’юм покинула юридичний факультет, працювала збирачем тютюну та займалася благодійністю. Свій роман Люди-скелети вона писала впродовж майже 20 років.

Г’юм неодноразово намагалася опублікувати свою книгу, але роман відхилили кілька видавців. Пізніше це погодилося зробити маловідоме видавництво Spiral, новозеландський феміністський колектив.

У книзі Люди-скелети Г’юм описувала корінну спадщину маорі та шотландців, сплітаючи теми особистої та культурної ізоляції. Своєї популярності Кері всіляко уникала.

Британська письменниця, лауреатка Букерівської премії Бернардіна Еварісто сказала, що книга Люди-скелети була однією з її найулюбленіших.

‘The Bone People’ – one of my all-time favourite books. Booker-winner 1985 but the critics were dismissive; she didn’t belong to their literary club. It was an outsider story told by an outsider in an outsider way. So long, Keri Hulme, you inspired me. https://t.co/SZLdovE6xp pic.twitter.com/geST87pOXA

— Bernardine Evaristo (@BernardineEvari) December 28, 2021