Лідер КНДР Кім Чен Ин знову з’явився на публіці. Його нові знімки жваво почали тиражувати іноземні ЗМІ, адже на них він виглядає помітно стрункішим.

Нові знімки 37-річного лідера Північної Кореї були зроблені під час зустрічі правлячої Трудової партії КНДР та опубліковані Корейським центральним інформаційним агентством (KCNA).

Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea’s ‘next stage of victory’ https://t.co/gWlr7YfXUv — Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021

Під час засідання було обговорено реалізацію політики партії у 2021 році, а також стратегію розвитку в умовах економічної кризи. Засідання також було пов’язане з тим, що КНДР святкує десяту річницю вступу Кіма на посаду верховного командування збройними силами після смерті його батька Кім Чен Іра у 2011 році.

Урядові органи наполягали на тому, що диктатор їсть менше “заради країни”, оскільки він бореться з серйозною нестачею продовольства, і стверджують, що Кім здоровий. Річ у тім, що на початку року у пресі з’являлися припущення щодо здоров’я Кіма на тлі новин, що він скинув майже 20 кг.

Це сталося після того, як державне телебачення заявило, що “схудлий” Кім “розбиває серця наших людей”, попри те, що багато з 25 млн жителів Північної Кореї борються з голодом і системними утисками по всій країні.

Збідніла країна з ядерною зброєю в останні роки постраждала від сильної повені, яка залишила сім’ї без будинків. Наразі у КНДР борються з продовольчою кризою, адже нація намагається прогодувати себе на тлі пандемії Covid-19.

У жовтні Кім сказав жителям КНДР, що вони повинні менше їсти, поки країна не відкриє кордон з Китаєм у 2025 році. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН заявила про значний дефіцит їжі у Північній Кореї.