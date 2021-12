Лідер КНДР Кім Чен Ин знову з’явився на публіці. Його нові знімки жваво почали тиражувати іноземні ЗМІ, адже на них він виглядає помітно стрункішим.

Нові знімки 37-річного лідера Північної Кореї були зроблені під час зустрічі правлячої Трудової партії КНДР та опубліковані Корейським центральним інформаційним агентством (KCNA).

Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea’s ‘next stage of victory’ https://t.co/gWlr7YfXUv

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021