Австралія однією з перших зустріла прихід 2022 року. Австралійське місто Сідней новий рік розпочало з грандіозного феєрверку, попри коронавірусні обмеження, що поширюються у країні на піротехнічні шоу.

Зворотний відлік стартував за хвилину до опівночі на знаменитому мосту Гарбор-Брідж. Після настання нового року міст та Сіднейська опера засяяли від спалахів феєрверків.

#NEWYEARS: Sydney rings in the New Year with incredible fireworks. pic.twitter.com/e0FzS9Nmx7

