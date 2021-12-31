Австралія однією з перших зустріла прихід 2022 року. Австралійське місто Сідней новий рік розпочало з грандіозного феєрверку, попри коронавірусні обмеження, що поширюються у країні на піротехнічні шоу.

Зворотний відлік стартував за хвилину до опівночі на знаменитому мосту Гарбор-Брідж. Після настання нового року міст та Сіднейська опера засяяли від спалахів феєрверків.

#NEWYEARS: Sydney rings in the New Year with incredible fireworks. pic.twitter.com/e0FzS9Nmx7 — Forbes (@Forbes) December 31, 2021

Новий рік перед Австралією зустріла Нова Зеландія. Острівна країна цього разу відмовилася від класичного святкового салюту з телекомунікаційної вежі Скай Тавер, але створила унікальне світлове шоу в Окленді.

Цю ж вежу підсвітили різними кольорами. Водії, які проїжджали через Оклендський міст у бухті Вайтемата, сигналили на знак настання нового року.

А ось першими віднесли до історії 2021 рік жителі Кірибаті (країна в Океанії). Зустріли новий рік і жителі островів Фіджі, Науру, Тувалу, Вануату, Мікронезія та Соломонових островів.

Факти ICTV підготували матеріал, в якому ви дізнаєтеся, в якому порядку зустрічають Новий рік у різних країнах.