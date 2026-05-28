На Хмельниччині правоохоронці розслідують загибель двох військовослужбовців і травмування ще одного внаслідок вибуху боєприпаса дрона-перехоплювача під час спроби відбиття атаки російських БпЛА.

Про це повідомила речниця Територіального управління ДБР у Хмельницькому, пише Укрінформ.

За її словами, працівники Територіального управління ДБР у Хмельницькому розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військових під час відбиття російської атаки.

За попередньою інформацією, трагічна подія сталася 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

– Під час спроби відбиття атаки військовими безпілотних систем на місці виконання бойового завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача. Двоє чоловіків загинули одразу на місці події, ще один потерпілий був госпіталізований до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує, – зазначила речниця.

Вона додала, що слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації для проведення відповідних експертиз та встановлюватимуть причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета.

Попередня кваліфікація правопорушення: ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки).

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, внаслідок вибуху дрона на блокпосту поблизу Чернігова загинув військовий, ще двоє військових та поліцейський дістали поранення.

