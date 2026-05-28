Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні майже €2,8 млрд в межах Ukraine Facility.

Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

Як зазначають у Раді Європейського Союзу, ця сума стала результатом успішного виконання Україною 11 з 20 кроків, необхідних для отримання сьомого траншу.

У повідомленні зазначається, що Україна виконала кілька умов: одну – для виділення п’ятого траншу, а також двох інших – для отримання шостого.

Також Україна виконала низку умов раніше, ніж це було передбачено програмою Ukraine Facility.

Серед них – два кроки в межах восьмого траншу, а ще два – для дев’ятого. Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання, згідно з новою ухваленою методологією Європейської комісії.

Фінансування за програмою Ukraine Facility прив’язане до виконання Плану для України. Цей документ визначає стратегію Києва з відбудови, реконструкції та модернізації держави, а також містить графік реформ, необхідних для інтеграції країни до ЄС у найближчі роки.

Нинішній сьомий транш став наступним етапом фінансування після попереднього шостого, у межах якого в грудні 2025 року Україна отримала близько €2,3 млрд.

