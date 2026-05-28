Класифікатор видів економічної діяльності, або просто КВЕД — це код, який містить усі можливі напрямки роботи підприємств.

Що таке КВЕД

Це класифікатор видів економічної діяльності, простими словами — це код, який відповідає за певний вид діяльності Товариства або ФОП, необхідний для класифікації певної підприємницької діяльності за сферами діяльності.

Його головна мета — визначати види економічної діяльності юридичних осіб або підприємців.

КВЕД необхідно створювати на початку діяльності підприємства, тобто під час реєстрації. Він систематизує види діяльності.

Важливо, що підприємець має право займатися бізнесом тільки за тими кодами (КВЕД), які записані в його реєстраційних документах.

Від обраного виду діяльності залежатиме можливість її ведення, звітність та оподаткування.

Як обрати КВЕД

Передусім необхідно визначитись та проаналізувати, чим саме займатиметься підприємство: який буде основний вид діяльності, а які додаткові.

Врахуйте, що обрати КВЕД необхідно усім ФОПам — і тим, які обрали або мають намір обрати спрощену систему оподаткування (єдиний податок (ЄП), і тим, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Також врахуйте, що є певні види діяльності, які взагалі не можна проводити ФОПу. Також є види, за якими неможливо обрати спрощену систему оподаткування.

Усі КВЕДи поділено на секції, секції поділено на розділи, ті на групи, а групи на класи. При цьому секції не потрібно зазначати, вказується тільки розділ, група та клас.

Щоб обрати необхідний вам КВЕД, користуйтесь державним сервісом для визначення кодів видів економічної діяльності.

Спочатку обираєте сектор — вид діяльності, в якій планується бізнес. Далі розділ — більш вужчий опис економічної діяльності.

Після цього обираєте групу та власний КВЕД. На кожному кроці є пояснення щодо сектору, розділу, групи чи КВЕДу та випадки, коли він не підходить.

Наприклад, якщо ви працюєте в агентстві нерухомості вам необхідно:

обрати секцію L — операції з нерухомим майном;

розділ 68;

далі відповідну групу — Купівля та продаж власного нерухомого майна (68.1), Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.2), Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (68.3);

тепер обираєте клас — саме кінцевий номер і буде вашим КВЕДом.

Процедура обрання КВЕД однакова — вам необхідно лише точно вказати вашу діяльність та усі її деталі.

До речі, після обрання свого КВЕД та реєстрації ФОП, ви маєте право займатися виключно тією діяльністю за якою зареєстровані.

Чи можна мати кілька КВЕДів

На законодавчому рівні не встановлено жодних обмежень щодо їхньої кількості, отже, під час реєстрації можна зазначити, скільки завгодно видів діяльності та додати чи змінити їх пізніше.

Важливо, щоб один КВЕД був основним видом діяльності. Отже, зареєстрований перший КВЕД у заяві під час первинної реєстрації буде вважатись основним видом діяльності.

