Російський підводний човен зіткнувся з фрегатом ВМС Британії у Північній Атлантиці

Російський підводний човен зіткнувся з військовим кораблем Королівського флоту, який вів патрулювання у Північній Атлантиці. Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Великої Британії.

Фрегат ВМС Британії HMS Northumberland відстежував пересування підводного човна, коли він врізався в гідролокатор корабля. Британський корабль тягнув за собою на тросі обладнання.

Інцидент стався наприкінці 2020 року та був зафіксований телевізійною групою Channel 5, яка знімала документальний фільм Військовий корабель: життя на морі.

Джерело з оборони Великої Британії заявило, що зіткнення було навмисним є малоймовірним.

HMS Northumberland шукав російський підводний човен за полярним колом після того, як він зник з радарів корабля.

Міністерство оборони заявило, що фрегат знайшов підводний човен за допомогою буксируваного гідролокатора – довгої трубки, оснащеної чутливими гідрофонами для прослуховування під водою.

Перед тим, як російський підводний човен знову зник, він вдарився об гідролокатор HMS Northumberland. А вертоліт Merlin помітив на поверхні його перископ.

Кінокамери зафіксували, як знімальна група кричить: Що це було?

Незрозуміло, які пошкодження було завдано російському судну, але британський фрегат був змушений повернутися в порт Шотландії, щоб замінити пошкоджене обладнання.

Останніми роками зросла активність російських підводних човнів, тому фрегати Королівського флоту регулярно патрулюють Північну Атлантику.

Міністерство оборони зазвичай не коментує операції, але робило це, оскільки інцидент був знятий на камеру.