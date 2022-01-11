Казахські військові незаконно використали блакитні каски миротворців ООН

У мережі опублікували фотографії з Казахстану, де місцеві військовослужбовці одягнені у блакитні шоломи миротворчої місії під егідою Організації Об’єднаних Націй.

Знімки зробив фотограф Володимир Третьяков та опублікував незалежний журналіст Джейк Ханрахан.

В ООН підтвердили Радіо Свобода, що озброєні особи, помічені на зображеннях, не є частиною миротворчої місії.

– Ми передали нашу стурбованість із цього питання постійному представництву Казахстану. Країни, що надають війська та поліцію ООН, повинні використовувати відповідні відзнаки лише у тому випадку, якщо виконують завдання відповідно до мандату Ради Безпеки, – розповіли у прес-службі.

При цьому в Казахстані є спеціальний англомовний підрозділ KAZBAT, який іноді залучається ООН до міжнародних операцій. Бійцям KAZBAT можна носити блакитні каски, проте лише під час виконання мандату Ради Безпеки, або на військовому параді.

У свою чергу, представник міністерства оборони країни підтвердив, що зафіксовані на знімках солдати – справді бійці батальйону KAZBAT. При цьому він заявив, що військові взяли під охорону стратегічні об’єкти, аеропорти та урядові будівлі.

– Можливо, ви бачили, що KAZBAT був у Лівії. Це наш миротворчий корпус. Ви також можете знайти інформацію про індійські миротворчі сили. Половина KAZBAT зараз перебуває у Лівії, а інша половина тут, – заявив він.

Частина казахських сил справді перебуває в Лівані, де вони приєдналися до індійських військових ще у 2018 році.

У свою чергу постійний представник Казахстану в ООН Магжан Ільясов пояснив наявність блакитних касок тим, що військові підняли по бойовій тривозі, через що взяли свої штатні каски. При цьому, за його словами, жодного спорядження з позначкою ООН більше не використано.

У свою чергу експерт з міжнародного гуманітарного права та операцій з підтримки миру Ерік Девід заявив, що знімки в Алмати відображають грубе зловживання з боку влади військами, які носять ці каски.

На його думку, якщо за використанням блакитних касок стоять офіційні особи Казахстану, це має спричинити міжнародну відповідальність за протиправне діяння.

Читайте Токаєв анонсував виведення сил ОДКБ із Казахстану

Девід додав, що використання форми з маркуванням ООН, внаслідок якого мирні особи були вбиті, або отримали серйозні поранення – військовий злочин.

Експерт також висловив упевненість, що у Міжнародному комітеті Червоного Хреста, з високою ймовірністю визнають конфлікт цивільним, незважаючи на введення в країну військ іноземних держав.

Він також припустив, що масовий заклик військових міг призвести до нестачі обмундирування, або влада Казахстану спробувала створити враження підтримки дій уряду з боку ООН.

Фото: Джейк Ханрахан