У США неподалік Нового Орлеана унаслідок розриву трубопроводу вилилось понад 1,1 млн літрів дизельного палива.

Згідно з документами компанії Collins Pipeline Co. та адміністрації з безпеки небезпечних матеріалів, розлив із магістралі діаметром 40 сантиметрів стався ще 27 грудня, однак про нього публічно не повідомляли.

Ще в жовтні 2020 року на нафтопроводі Meraux, який використовується 42 роки, виявили зовнішню корозію на семи метрах труби. 75% металу було втрачено, через що необхідно було негайно розпочати ремонт.

Але роботи були відкладені, а лінія продовжувала працювати, тому що друга інспекція засвідчила, що корозія не настільки суттєва для негайного ремонту.

За словами американських чиновників, більшість палива злили в два штучні ставки.

Згідно зі статистичними даними представника департаменту дикої природи та рибальства Луїзіани Роберта Трей Айлза, унаслідок розливу загинуло 2 300 особин риб та понад 100 інших тварин (зокрема 39 змій, 32 птахи, кілька вугрів та блакитний краб).

72 алігатори, 23 птахи, 20 змій та 12 черепах виловили для реабілітації.

Унаслідок розливу забруднено також ґрунт поблизу переходу річки Міссісіпі в затоку.

За даними віцепрезидента PBF Майкла Карловича, компанія відремонтувала лінію вартістю $500 тис., відновила роботу минулої суботи та очікує на оцінку екологічної шкоди.

Згідно з документами, жодних штрафів чи інших покарань до компанії не застосовувалось.